L’Arabie saoudite place ses pions dans le dossier Dembélé

Meilleur joueur du monde, Ousmane Dembélé attise les convoitises. L’Arabie saoudite aimerait en faire l’une des têtes d’affiche de son championnat dès l’été prochain.

Ousmane Dembélé a réalisé la meilleure saison de sa carrière lors de l’exercice 2024-2025. Le numéro 10 du PSG s’est offert six titres sur l’année 2025 et a remporté toutes les récompenses individuelles possibles, dont le Ballon d’Or. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, il discuterait actuellement d’une prolongation de contrat. Avec ses performances sur le terrain, il attise les convoitises. Selon les informations de Sky Sports, l’Arabie saoudite a commencé à bouger dans la perspective de signer l’international français.

L’Arabie saoudite cherche des nouvelles têtes d’affiche

Selon le média sportif, l’Arabie saoudite souhaite en effet lancer une deuxième vague d’investissements et souhaite obtenir de nouvelles têtes d’affiche pour son championnat. Et Ousmane Dembélé serait la cible parfaite pour le pays du Golfe persique. Sky Sports indique que, pour l’instant, l’attaquant et son entourage sont concentrés sur le PSG et les objectifs de la saison, dont un est de conserver la Ligue des champions. Cette proposition, qui s’annonce très lucrative, pourrait faire réfléchir Ousmane Dembélé mais seulement après la Coupe du monde. Kaveh Solhekol, journaliste pour Sky Sports, conclut en expliquant que même si l’offre est alléchante, il faudrait savoir si Ousmane Dembélé voudra rejoindre l’Arabie saoudite alors qu’il est actuellement au sommet de sa carrière. Si cela devait se faire, le journaliste explique que ce serait le plus gros deal depuis celui de Cristiano Ronaldo. De son côté, RMC Sport indique que selon ses informations, aucune offre n’a encore été formulée par l’Arabie saoudite pour Dembélé même si l’intérêt existe.