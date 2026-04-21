L’arbitre de la rencontre entre Angers et le PSG désigné

Samedi soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace sur la pelouse d’Angers dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Avant de retrouver le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG doit jouer deux matches de Ligue 1. Demain soir, il reçoit – au Parc des Princes – le FC Nantes pour le compte du match en retard de la 26e journée. Trois jours plus tard, le club de la capitale se déplacera à Angers lors de la 31e journée. Quatre jours avant cette rencontre contre les Angevins, la LFP a dévoilé le nom de l’arbitre qui sera au sifflet de cet affrontement. Il s’agit de Monsieur Jérémy Stinat.

Il arbitra pour la première fois de la saison le PSG en Ligue 1

L’homme en noir de 47 ans sera assisté par Christophe Mouysset et Ludovic Reyes. Eddy Rosier officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Cédric Do Santos et Thomas Leonard. Cette saison, Monsieur Jérémy Stinat n’a pas arbitré le PSG en Ligue 1 mais il a été au sifflet du 32es de finale de Coupe de France remporté contre le Vendée Fontenay Foot (0-4). Il a arbitré à deux reprises Angers cette saison en championnat. Son match nul contre Monaco (1-1) lors de la huitième journée et sa victoire sur la pelouse de Nice (0-1, 15e journée). En 18 matches arbitrés cette saison, Monsieur Jérémy Stinat a distribué 71 cartons jaunes et huit cartons rouges. Il a également sifflé quatre penaltys.