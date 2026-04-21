L’arbitre de la rencontre entre Angers et le PSG désigné
Samedi soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace sur la pelouse d’Angers dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.
Avant de retrouver le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG doit jouer deux matches de Ligue 1. Demain soir, il reçoit – au Parc des Princes – le FC Nantes pour le compte du match en retard de la 26e journée. Trois jours plus tard, le club de la capitale se déplacera à Angers lors de la 31e journée. Quatre jours avant cette rencontre contre les Angevins, la LFP a dévoilé le nom de l’arbitre qui sera au sifflet de cet affrontement. Il s’agit de Monsieur Jérémy Stinat.
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Il arbitra pour la première fois de la saison le PSG en Ligue 1
L’homme en noir de 47 ans sera assisté par Christophe Mouysset et Ludovic Reyes. Eddy Rosier officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Cédric Do Santos et Thomas Leonard. Cette saison, Monsieur Jérémy Stinat n’a pas arbitré le PSG en Ligue 1 mais il a été au sifflet du 32es de finale de Coupe de France remporté contre le Vendée Fontenay Foot (0-4). Il a arbitré à deux reprises Angers cette saison en championnat. Son match nul contre Monaco (1-1) lors de la huitième journée et sa victoire sur la pelouse de Nice (0-1, 15e journée). En 18 matches arbitrés cette saison, Monsieur Jérémy Stinat a distribué 71 cartons jaunes et huit cartons rouges. Il a également sifflé quatre penaltys.