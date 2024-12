L’arbitre de la rencontre entre Auxerre et le PSG désigné

Après son match nul contre Nantes le week-end dernier (1-1), le PSG retrouve la Ligue 1 vendredi soir avec le déplacement à Auxerre. L’arbitre de la rencontre a été désigné.

Le PSG sort d’une semaine difficile avec la défaite sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des champions (1-0) et le match nul au Parc des Princes contre le FC Nantes (1-1) en Ligue 1. Vendredi soir, les Parisiens vont se déplacer sur la pelouse d’Auxerre pour le compte de la quatorzième journée du championnat. Les joueurs de Luis Enrique voudront renouer avec le succès afin de préparer aux mieux leur déplacement à Salzbourg en Ligue des champions et garder leur distance en tête de la Ligue 1. L’arbitre de la rencontre entre les Auxerrois et le PSG a été désigné.

A voir aussi : Le calendrier chargé du PSG en décembre

Il arbitra le PSG pour la deuxième fois de la saison

Il s’agit de Monsieur Jérémie Pignard. L’homme en noir de 37 ans sera assisté par Laurent Coniglio et Steven Torregrossa. Valentin Giorgetti officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Benoît Millot et Julien Schmitt. Cette saison, Monsieur Pignard a arbitré à une reprise le PSG, lors du match nul contre le Stade de Reims le 21 septembre dernier (cinquième journée). Il n’a pas encore arbitré une rencontre d’Auxerre. En onze matches arbitrés cette saison, il a distribué 52 cartons jaunes, un carton rouge et sifflé quatre penaltys.