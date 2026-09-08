Delajod arbitre

L’arbitre de la rencontre entre Brest et le PSG désigné

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas8 septembre 2026

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplacera à Brest en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Le PSG va entamer sa phase de ligue de la Ligue des champions demain soir (21 heures, Canal Plus) avec la réception – au Parc des Princes – du Slovan Bratislava. Quatre jours plus tard, le club de la capitale va retrouver la Ligue 1 avec le déplacement à Brest en clôture de la quatrième journée. Sur la pelouse du club breton, les Parisiens voudront s’offrir leur première victoire de la saison en championnat après ses nuls contre Rennes (2-2) et Lille (2-2) et sa défaite contre Monaco (1-2). Cette rencontre sera arbitrée par Willy Delajod

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Il arbitra pour la première fois de la saison les deux équipes

L’homme en noir de 33 ans sera assisté par Valentin Evrard et Nicolas Durand. Thomas Vincent officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Hamid Guenaoui et Ludovic Rémy. En ce début de saison 2026-2027, il n’a arbitré ni le PSG ni le Stade Brestois. Il a été au sifflet de trois rencontres pour neuf cartons jaunes distribués, mais aucun carton rouge ni penalty sifflé. Lors de l’exercice précédent, Monsieur Delajod a arbitré à trois reprises le PSG. Lors de son nul sur la pelouse de Lorient (1-1, 10e journée) et de ses larges victoires contre Marseille (5-0, 21e journée) et Nice (0-4, 27e journée). Il a aussi été au sifflet de deux rencontres de Brest (une victoire, une défaite). 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas8 septembre 2026

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