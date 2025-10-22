L’arbitre de la rencontre entre Brest et le PSG désigné

Samedi après-midi (17 heures, BeIN Sports 1), le PSG se déplace à Brest dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. L’arbitre de la rencontre a été désigné.

Après son éclatante victoire sur la pelouse du Bayer Leverkusen hier soir (2-7), le PSG retrouvera les terrains samedi après-midi avec le déplacement à Brest pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Après deux nuls consécutifs en championnat, les Parisiens voudront retrouver le gout de la victoire et reprendre provisoirement la tête de la Ligue 1. Quelques jours avant cette rencontre en Bretagne, l’arbitre qui officiera a été désigné.

Il arbitra le PSG pour la deuxième fois de la saison

Il s’agit de monsieur Jérémie Pignard. L’homme en noir de 38 ans sera assisté par Florian Gonçalves, Ludovic Reyes. Brendan Roffet officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Hamid Guenaoui et Christian Guillard. Monsieur Pignard arbitra le PSG pour la deuxième fois de la saison, après avoir été au sifflet lors de la victoire contre le RC Lens (2-0) lors de la quatrième journée de Ligue 1. En sept matches arbitrés cette saison, Jérémie Pignard a distribué 33 cartons jaunes ainsi qu’un carton rouge. Il a aussi sifflé un penalty.