L’arbitre de la rencontre entre Brest et le PSG dévoilé

Après son déplacement à Stuttgart, le PSG se rendra sur la pelouse de Brest pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été dévoilé.

Le PSG enchaîne les matches depuis plusieurs semaines. Après le déplacement à Stuttgart en Ligue des champions mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le club de la capitale se déplacera de nouveau ce week-end pour défier Brest pour le compte de la vingtième journée de Ligue 1 (samedi, 17 heures, BeIN Sports 1). Après son match nul au Parc des Princes contre Reims (1-1), le PSG voudra retrouver le succès en championnat.

Il arbitra le PSG pour la troisième fois de la saison

Ce lundi, la Ligue a dévoilé le nom de l’arbitre de cette rencontre entre le Stade Brestois et le PSG. Il s’agit de Monsieur Benoit Bastien. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Olivier Thual officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Yohan Rouinsard et Mehdi Mokhtari. L’homme en noir de 41 ans a arbitré à deux reprises le PSG cette saison, lors de la victoire sur la pelouse de Lille lors de la troisième journée de Ligue 1 (1-3, 1er septembre) et celle contre Lyon (3-1, 15e journée, 15 décembre). Il a également été au sifflet de deux rencontres de Brest, sa lourde défaite contre Marseille lors de la première journée (1-5) et celle contre Lille (3-1, 14e journée). En 19 matches arbitrés, Monsieur Bastien a distribué 79 cartons jaunes, deux rouges et sifflé treize penaltys.