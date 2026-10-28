L’arbitre de la rencontre entre Le Havre et le PSG désigné

Vendredi soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace au Havre pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. L’arbitre de ce match a été désigné.

Après avoir pris la tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire sur la pelouse du Parc des Princes contre Lyon lundi soir (2-0), le PSG va retrouver le championnat vendredi soir avec le déplacement au Havre pour le compte de la neuvième journée. Contre la lanterne rouge, le club de la capitale voudra enchaîner un sixième succès d’affilée en Ligue 1 et conserver sa place de leader. Quelques jours avant cette rencontre, l’arbitre qui officiera sur la pelouse du Stade Océane a été désigné. Il s’agit de Monsieur François Letexier.

Il arbitra le PSG pour la deuxième fois de la saison

L’homme en noir de 37 ans sera assisté par Cyril Mugnier et Steven Torregrossa. Karim Abed officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Hamid Guenaoui et William Lavis. Cette saison, Monsieur Letexier a déjà abrité le PSG. C’était lors du Classico remporté par les Rouge & Bleu au Vélodrome (1-2). Il a aussi été au sifflet d’une rencontre du Havre, son match nul contre Lyon lors de la deuxième journée (1-1). En neuf matches arbitrés cette saison, François Letexier a distribué 41 cartons jaunes, trois cartons rouges et sifflé deux penaltys.