L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Angers connu

Après sa victoire en 32es de finale de Coupe de France contre Châteauroux vendredi (1-3), le PSG va retrouver les terrains mercredi soir avec la réception d’Angers en Ligue 1. L’arbitre de la rencontre a été dévoilé.

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), le PSG va recevoir – au Parc des Princes – la lanterne rouge de la Ligue 1, Angers, dans le cadre de la 18e journée. Défait pour la première fois de la saison contre Lens lors de la précédente journée de championnat, le club de la capitale voudra se relancer afin de maintenir son avance en tête de la Ligue 1. Cette rencontre des extrêmes entre le leader et le dernier sera arbitrée par Eric Wattellier.

Monsieur Wattelier a arbitré une fois le PSG cette saison

L’homme en noir de 35 ans sera assisté par Mathieu Grosbost et Laurent Coniglio. Azzedine Souifi officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Pierre Gaillouste et Arnaud Baert. Monsieur Wattellier a déjà été au sifflet d’un match du PSG cette saison, lors du succès – au Parc des Princes – contre Troyes (4-3) lors de la 13e journée de Ligue 1, le 29 octobre dernier. En revanche, ce sera une première pour Angers cette saison. Lors des 10 matches de Ligue 1 qu’il a arbitré en 2022-2023, il a adressé 26 cartons jaunes, 2 rouges et sifflé six penaltys.