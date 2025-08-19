L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Angers désigné

Vendredi soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG joue son premier match de la saison au Parc des Princes contre Angers. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Après sa victoire contre Nantes dimanche soir (0-1), le PSG va retrouver la Ligue 1 vendredi soir avec la rencontre contre Angers en ouverture de la deuxième journée. Ce sera la première rencontre de la saison 2025-2026 au Parc des Princes. Un match qui sera arbitré par Monsieur Hakim Ben El Hadj. Il sera assisté par Gwenaël Pasqualotti et Florian Gonçalves De Araujo. Mickaël Leleu officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confié à Mathieu Vernice et Mehdi Mokhtari.

Il arbitra pour la première fois cette saison

La saison dernière, l’homme en noir de 47 ans a arbitré à trois reprises le PSG. Lors de la victoire contre Rennes (3-1, sixième journée de Ligue 1), le nul contre Reims (1-1, 19e journée) et la défaite contre Strasbourg (2-1, 32e journée). Hakim Ben El Hadj avait arbitré à cinq reprises Angers (trois défaites, un nul, une victoire). Lors des 24 matches arbitrés la saison dernière, il a distribué 90 cartons jaunes, un carton rouge. Il a également sifflé sept penaltys.