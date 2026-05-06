L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Brest désigné

Après son déplacement à Munich, le PSG retrouvera la Ligue 1 dimanche soir avec la réception du Stade Brestois. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

La fin de saison 2025-2026 approche. Ce mercredi soir, le PSG tentera de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions sur la pelouse de l’Allianz Arena contre le Bayern Munich. En cas de qualification pour la finale, qui se déroulera le 30 mai à Budapest (18 heures), le club de la capitale devra jouer trois matches de championnat avant. L’un d’entre eux est la réception du Stade Brestois dimanche soir (21 heures, Ligue 1 +) dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Cette dernière rencontre de la saison au Parc des Princes sera arbitrée par Monsieur Jérôme Brisard.

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Il arbitra pour la quatrième fois le PSG cette saison

L’homme en noir de 40 ans sera assisté par Alexis Auger et Steven Torregrossa. Geoffrey Kubler officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Pierre Gaillouste et Wilfried Bien. Cette saison, Monsieur Brisard a arbitré à trois reprises le PSG. Sa victoire contre Lille lors de la 18e journée de Ligue 1 et ses défaites contre Marseille (1-0, 5e journée) et Lyon (1-2, 30e journée). Il officiera pour la première fois pour un match du Stade Brestois lors de cet exercice 2025-2026. En 23 matches arbitrés cette saison, il a distribué 96 cartons jaunes et huit cartons rouges. Monsieur Brisard a également sifflé cinq penaltys.