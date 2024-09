L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Brest dévoilé

Après la trêve internationale, le PSG va retrouver la Ligue 1 avec la réception de Brest samedi soir (21 heures, DAZN) pour le compte de la quatrième journée. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Après quinze jours sans match, le PSG va retrouver les terrains samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Brestois pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Cette rencontre, qui se jouera quatre jours avant le retour de la Ligue des champions et le match contre Gérone, sera arbitrée par Clément Turpin.

Il avait déjà arbitré le PSG / Brest de la saison dernière

L’homme en noir de 42 ans sera assisté par Nicolas Danos et Benjamin Pages. Thomas Leonard officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Wilfried Bien et Christian Guillard. Cette saison, monsieur Turpin n’a arbitré ni le PSG ni le Stade Brestois. En quatre matches arbitrés lors de cet exercice 2024-2025, il aura distribué quinze cartons jaunes, aucun carton rouge et sifflé quatre penaltys. La saison dernière, il avait arbitré deux fois le PSG, les deux fois au Parc des Princes contre Nice et.. Brest. Il a également été au sifflet de trois rencontres du club breton.