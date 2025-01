L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Espaly dévoilé

Demain soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG affronte Espaly en seizièmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre qui sera arbitrée par Marc Bollengier.

Après sa victoire lors de la séance des tirs au but contre le RC Lens (1-1, 3 t.a.b à 4) en 32es de finale de Coupe de France le 22 décembre dernier, le PSG retrouve la compétition demain soir avec un déplacement à Clermont-Ferrand pour y défier l’équipe de National 3, Espaly. Contre l’un des petits poucets de la Coupe de France, le club de la capitale voudra poursuivre son bon début d’année 2025 et continuer la défense de son titre. Une rencontre entre le leader de la Ligue 1 et Espaly qui sera arbitrée par Monsieur Marc Bollengier.

A voir aussi : CdF – Espaly / PSG à guichets fermés

Il arbitra le PSG pour la deuxième fois de la saison

L’homme en noir de 33 ans sera assisté par Thomas Luczynski et Yannick Boutry. Ahmed Taleb officiera en tant que quatrième arbitre. Monsieur Bollengier a déjà arbitré le PSG cette saison, lors de son très large succès sur la pelouse du Parc des Princes contre Montpellier (6-0) le 23 août dernier pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. En douze rencontres arbitrées cette saison, il a distribué 48 cartons jaunes, un carton rouge et sifflé sept penaltys.