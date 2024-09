L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Gérone dévoilé

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Gérone pour la première journée de l’édition 2024-2025 de la Ligue des champions. L’arbitre de cette rencontre a été dévoilé.

Après quatre matches de Ligue 1, le PSG va entamer la nouvelle formule de la Ligue des champions avec la réception – au Parc des Princes – de Gérone mercredi soir. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Gianluigi Donnarumma, touché à la cuisse droite contre Brest, mais pourrait compter sur Warren Zaïre-Emery et Vitinha, revenus blessés de sélection et qui avaient déclaré forfait pour la réception des Brestois samedi soir. Cette rencontre entre le champion de France et la belle surprise de la saison dernière en Liga sera arbitrée par Monsieur Daniel Siebert.

Il arbitra le PSG pour la troisième fois

L’arbitre allemand sera assisté par Jan Seidel et Rafael Foltyn. Daniel Schlager officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Bastian Danker et Christian Dingert. La saison dernière, il n’avait pas été au sifflet d’un match du PSG. Il faut remonter à la saison 2022-2023 et à la victoire sur la pelouse du Maccabi Haïfa (1-3) en phase de groupes le 14 septembre 2022, pour voir Monsieur Siebert arbitrer un match du PSG. Il était également l’arbitre de la large victoire du PSG contre Bruges (0-5) le 22 octobre 2019. Cette saison, il a arbitré six matches, distribué 32 cartons jaunes, un rouge et sifflé deux penaltys.