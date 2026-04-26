L’arbitre de la rencontre entre le PSG et le Bayern désigné

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions. L’arbitre de ce choc a été désigné.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions après avoir éliminé Liverpool en quart de finale (4-0 au cumulé), le PSG va affronter le Bayern Munich à ce stade de la compétition. La manche aller va se dérouler mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes avant que les Parisiens ne se déplacent à l’Allianz Arena de Munich le 6 mai. Deux jours avant ce choc contre les Bavarois, l’UEFA a dévoilé le corps arbitral qui officiera lors de cette demi-finale aller. Il s’agit de Monsieur Sandro Scharer.

Il arbitra pour la deuxième fois de la saison le PSG

L’arbitre suisse de 37 ans sera accompagné par Angel Nevado et Guadalupe Porras Ayuso. Jesús Gil Manzano officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Carlos del Cerro Grande et Guillermo Cuadra Fernandez. Monsieur Scharer a été au sifflet d’un match du PSG cette saison, lors de sa large victoire contre l’Atalanta Bergame lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (4-0). Outre l’Atalanta, il avait été au sifflet du match nul entre Bruges et le PSG lors de la phase de poules de l’édition 2021-2022 (1-1). Cette saison, il n’a pas arbitré le Bayern Munich. Depuis qu’il officie en Champions League, Sandro Scharer a arbitré à deux reprises les Allemands : leur victoire contre le Lokomotiv Moscou en phase de poules lors de la saison 2020-2021 (2-0) et leur défaite en quart de finale aller contre l’Inter Milan la saison dernière (1-2). En 22 matches arbitrés cette saison, Monsieur Scharer a distribué pas moins de 100 cartons jaunes. Il a aussi asséné quatre cartons rouges et sifflé huit penaltys.