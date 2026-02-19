L’arbitre de la rencontre entre le PSG et le FC Metz dévoilé

Entre les deux matches de barrage de la Ligue des Champions, le PSG reçoit Metz (21h05) en Ligue 1 samedi soir. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Après s’être incliné sur la pelouse de Rennes la semaine dernière (3-1), le PSG retrouve la Ligue 1 samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – du FC Metz dans le cadre de la 23e journée. Contre les Messins, derniers du championnat, le club de la capitale tentera de retrouver le goût de la victoire en Ligue 1 pour, pourquoi pas, reprendre la tête, Lens affrontant Monaco quelques heures avant. Deux jours avant cette rencontre, l’arbitre qui officiera lors de ce PSG / Metz a été désigné.

À lire aussi : Le calendrier croisés du PSG et de Lens avant leur affrontement

Il arbitra le PSG pour la première fois de la saison

Il s’agit de Monsieur Abdelatif Kherradji. L’homme en noir de 40 ans sera assisté par Ludovic Reyes et Huseyin Ocak. Karim Abed officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Christian Guillard et Jérôme Brisard. Monsieur Abdelatif Kherradji n’a pas arbitré le PSG cette saison. Il a été au sifflet de la dernière journée de l’exercice 2024-2025 contre l’AJ Auxerre. Il arbitra pour la deuxième fois de la saison le FC Metz, après sa victoire contre Lens lors de la 10e journée de Ligue 1. En 11 matches arbitrés cette saison, Monsieur Abdelatif Kherradji a distribué 50 cartons jaunes et cinq cartons rouges directs. Il a aussi sifflé cinq penaltys.