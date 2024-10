L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Lens désigné

Après s’être imposé dans le Classico dimanche soir (0-3), le PSG va retrouver la Ligue 1 samedi avec un nouveau choc contre Lens. L’arbitre de cette rencontre a été dévoilé.

Avant de retrouver la Ligue des champions avec la réception – au Parc des Princes – de l’Atlético de Madrid le 4 novembre prochain, le PSG doit jouer un dernier match, celui de la dixième journée de Ligue 1 contre le RC Lens, aussi au Parc des Princes. Après s’être imposés contre Marseille lors du Classico dimanche soir (0-3), les Parisiens voudront s’offrir les Lensois devant leur public pour conserver la tête du championnat et préparer au mieux sa rencontre contre les Colchoneros.

Il arbitra les deux équipes pour la deuxième fois de la saison

Le nom de l’arbitre qui sera au sifflet pour la rencontre entre le PSG et Lens a été dévoilé. Il s’agit de Willy Delajod. Il sera assisté par Erwan Finjean et Laurent Coniglio. Pierre Gaillouste officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Jérémie Pignard et Wilfried Bien. Cette saison, il a arbitré une rencontre du PSG, la victoire contre Le Havre lors de la première journée de Ligue 1 (1-4). Il a aussi été au sifflet d’un match de Lens, le match nul contre Monaco (1-1) lors de la troisième journée. En neuf matches arbitrés cette saison, Monsieur Delajod a distribué 39 cartons jaunes, un rouge et sifflé six penaltys.