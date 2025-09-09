L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Lens désigné

Le PSG va retrouver les terrains dimanche après-midi (17h15, BeIN Sports 1) avec la réception de Lens dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Quinze jours après son dernier match, le PSG va retrouver la Ligue 1 dimanche après-midi avec la réception – au Parc des Princes – du RC Lens dans le cadre de la quatrième journée. Pour cette rencontre, placée après la trêve internationale et trois jours avant les débuts en Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame, Luis Enrique pourrait faire tourner son effectif, lui qui a perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour plusieurs semaines. Cinq jours avant ce choc, l’arbitre de la rencontre a été désigné.

Une première pour le PSG cette saison

Il s’agit de Monsieur Jérémie Pignard. L’homme en noir de 38 ans sera accompagné de Cyril Mugnier et Cédric Favre. Florent Batta officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a elle été confiée à Wilfried Bien et William Lavis. Cette saison il n’avait pas encore arbitré le PSG ou Lens. En trois matches arbitrés cette saison, Monsieur Pignard a distribué quatorze cartons jaunes et un rouge. Il n’a pas sifflé de pénalty. La saison dernière, il avait arbitré quatre rencontres du PSG et notamment son déplacement à Lens (1-2), pour un bilan de trois nuls et une victoire pour les Parisiens. Il avait également été au sifflet de trois matchs des Lensois (deux défaites, une victoire).





