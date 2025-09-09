Jérémie pignard

L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Lens désigné

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas9 septembre 2025

Le PSG va retrouver les terrains dimanche après-midi (17h15, BeIN Sports 1) avec la réception de Lens dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Quinze jours après son dernier match, le PSG va retrouver la Ligue 1 dimanche après-midi avec la réception – au Parc des Princes – du RC Lens dans le cadre de la quatrième journée. Pour cette rencontre, placée après la trêve internationale et trois jours avant les débuts en Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame, Luis Enrique pourrait faire tourner son effectif, lui qui a perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour plusieurs semaines. Cinq jours avant ce choc, l’arbitre de la rencontre a été désigné. 

A voir aussi : Deschamps sur les blessures de Dembélé et Doué : « On a fait les choses de façon très professionnelle, progressive »

Deschamps sur les blessures de Dembélé et Doué : « On a fait les choses de façon très professionnelle, progressive »
canalsupporters.com

Une première pour le PSG cette saison

Il s’agit de Monsieur Jérémie Pignard. L’homme en noir de 38 ans sera accompagné de Cyril Mugnier et Cédric Favre. Florent Batta officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a elle été confiée à Wilfried Bien et William Lavis. Cette saison il n’avait pas encore arbitré le PSG ou Lens. En trois matches arbitrés cette saison, Monsieur Pignard a distribué quatorze cartons jaunes et un rouge. Il n’a pas sifflé de pénalty. La saison dernière, il avait arbitré quatre rencontres du PSG et notamment son déplacement à Lens (1-2), pour un bilan de trois nuls et une victoire pour les Parisiens. Il avait également été au sifflet de trois matchs des Lensois (deux défaites, une victoire).



Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas9 septembre 2025

Articles similaires

Labrune Nasser

Joseph Oughourlian, le président de Lens, tacle le PSG sans le nommer

9 septembre 2025
Jade Le Guilly

Féminines PSG – Jade Le Guilly victime d’une rupture du ligament croisé

9 septembre 2025
Barcola France

Un seul joueur du PSG titulaire lors de France / Islande ?

9 septembre 2025
Marquinhos

Carlo Ancelotti encense Marquinhos, « l’un des meilleurs défenseurs du monde »

9 septembre 2025
Bouton retour en haut de la page