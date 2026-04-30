L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Lorient désigné

Samedi après-midi (17 heures, beIN SPORTS 1), le PSG reçoit Lorient dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. L’arbitre de la rencontre a été désigné.

Après sa victoire spectaculaire en demi-finale aller de la Ligue des champions (5-4), le PSG retrouve les terrains samedi après-midi avec la 32e journée de Ligue 1 contre Lorient. Un match qui doit permettre au club de la capitale de se rapprocher du titre de champion de France. Deux jours avant cette rencontre au Parc des Princes, l’arbitre qui officiera lors de ce PSG / FC Lorient a été désigné. Il s’agit de Monsieur Bastien Dechepy.

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Il arbitra pour la première fois de la saison le PSG

L’homme en noir de 40 ans sera assisté par Julien Haulbert et Gwenaël Pasqualotti. Faouzi Benchabane officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Julien Schmitt et Hakim Ben El Hadj. Cette saison, Monsieur Dechepy n’a jamais été au sifflet d’un match du PSG. Il faut remonter à la saison 2023-2024 pour le voir au sifflet d’un match du PSG. Il en avait arbitré quatre, dont le PSG / Lorient, premier match sur le banc du PSG de Luis Enrique. Il a arbitré à deux reprises le FC Lorient. Lors de sa victoire contre Nantes pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 (2-1, 31 janvier) et son élimination en quart de finale de la Coupe de France contre l’OGC Nice le 4 mars dernier (0-0, 5 t.a.b à 6). En 26 matches arbitrés cette saison, Bastien Dechepy a distribué 112 cartons jaunes et sept cartons rouges. Il a également sifflé treize penaltys.