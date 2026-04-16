L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Lyon désigné

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Lyon lors de la 30e journée de Ligue 1. L’arbitre de ce choc a été désigné. Il a arbitré le PSG à deux reprises cette saison.

Après sa qualification en demi-finale de la Ligue des champions grâce à son succès sur la pelouse d’Anfield contre Liverpool (0-2), le PSG va retrouver les terrains dimanche soir avec la réception – au Parc des Princes – de Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Leader avec quatre points d’avance sur Lens, le PSG voudra s’imposer contre les Lyonnais devant son public afin de conserver sa belle avance en tête du championnat. Ce choc sera arbitré par Jérôme Brisard.

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Il arbitra le PSG pour la troisième fois de la saison

L’homme en noir de 40 ans sera assisté par Alexis Auger et Steven Torregreossa. Abdelatif Kherradji officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Mathieu Vernice et Hamid Guenaoui. Cette saison, Monsieur Brisard a été au sifflet de deux matches du PSG. Lors de la défaite au stade Vélodrome lors du premier Classico de la saison (1-0, 5e journée de Ligue 1) et de la large victoire contre Lille (3-0, 18e journée). Il a également arbitré trois rencontres de Lyon. Ses défaites contre Nice (3-2, 8e journée) et Marseille (3-2, 24e journée) et sa victoire contre Monaco (1-3, 17e journée). En 21 matches arbitrés cette saison, Jérôme Brisard a distribué 86 cartons jaunes, huit rouges. Il a également sifflé quatre penaltys.