L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Lyon désigné

Si le match entre le PSG et Lyon, prévu dimanche, pourrait être reporté à lundi, l’arbitre de ce choc de la huitième journée de Ligue 1 a été désigné.

Après son succès contre le FC Barcelone mardi soir (4-2), le PSG doit retrouver le Parc des Princes dimanche soir avec le choc contre l’Olympique Lyonnais en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Mais cette rencontre pourrait être reportée à lundi en raison des manifestations attendues à Paris samedi et du match de NFL au Stade de France dimanche soir. La décision de ce possible report devrait être prise ce jeudi. Malgré ça, l’arbitre de ce match entre le PSG et Lyon a été désigné. Il s’agit de Monsieur Jérôme Brisard.

Il arbitra le PSG pour la deuxième fois de la saison

L’homme en noir de 40 ans sera assisté par Alexis Auger et Aurélien Berthomieu. Eric Wattellier officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Bastien Dechepy et Mehdi Mokhtari. Cette saison, Monsieur Brisard a arbitré le PSG à une reprise, lors de sa défaite contre Monaco au Parc des Princes lors de la troisième journée (1-2). Il a aussi été au sifflet d’un match de Lyon, son match nul sur la pelouse du Paris FC lors de la quatrième journée (0-0). En six matches arbitrés cette saison, Jérôme Brisard a distribué 24 cartons jaunes et sifflé un penalty.