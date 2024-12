L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Lyon désigné

Ces prochains jours, le PSG va enchaîner les matches importants. Après Salzbourg, le club de la capitale recevra Lyon en Ligue 1. L’arbitre de ce choc a été désigné.

Avant la trêve hivernale, le PSG doit encore jouer quatre matches et que des chocs. Ce mardi soir, il se déplace sur la pelouse de Salzbourg pour le compte de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Parisiens devront impérativement s’imposer pour encore croire en une qualification en phase finale de la compétition. Dimanche soir, le PSG recevra Lyon en clôture de la quinzième journée de Ligue 1 avant d’affronter Monaco, toujours en Ligue 1 trois jours plus tard. Les Parisiens finiront l’année 2024 avec un déplacement à Lens en 32e de finale de Coupe de France.

Deuxième fois qu’il arbitra les deux équipes

Ce mardi, la Ligue 1 a dévoilé l’arbitre de la rencontre entre le PSG et Lyon. Il s’agit de Benoît Bastien. L’homme en noir sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Pierre Gaillouste officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Mathieu Vernice et Cédric Dos Santos. Monsieur Bastien a arbitré le PSG a une reprise cette saison, lors de la victoire sur la pelouse de Lille lors de la troisième journée de Ligue 1 (1-3). Il a aussi arbitré Lyon à une reprise, lors de sa défaite contre Marseille (2-3, cinquième journée). En quatorze matches arbitrés cette saison, Benoît Bastien a distribué 58 cartons jaunes, deux cartons rouges directs et sifflé onze penaltys.