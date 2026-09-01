L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Monaco désigné

Vendredi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit l’AS Monaco lors de la troisième journée de Ligue 1. Trois jours avant ce choc, la LFP a désigné l’arbitre qui officiera lors de ce match.

Après deux matches nuls sur les pelouses de Rennes (2-2) et Lille (2-2), le PSG retrouve la Ligue 1 vendredi soir avec le choc contre l’AS Monaco dans le cadre de la troisième journée. Pour la première de la saison, le club de la capitale évoluera au Parc des Princes. Les Parisiens tenteront de remporter leur premier succès de la saison en championnat devant leur public. Trois jours avant ce choc, la LFP a dévoilé le nom de l’arbitre qui sera au sifflet de ce PSG / AS Monaco. Il s’agit de Monsieur Jérôme Brisard.

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Il arbitra pour la première fois de la saison les deux équipes

L’homme en noir de 40 ans sera assisté par Alexis Auger et Aurélien Berthomieu. Romain Lissorgue officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Alexandre Castro et Wilfried Bien. Cette saison, Monsieur Brisard a arbitré une rencontre de Ligue 1, le match nul entre Toulouse et Brest (2-2). En deux rencontres arbitrées cette saison, avec également un tour de qualification d’UEFA Conférence League entre le Panathinaïkos et Hradec Kralove, il a distribué sept cartons jaunes. Il n’a adressé aucun carton rouge ni sifflé de penalty. La saison dernière, Jérôme Brisard était au sifflet de quatre rencontres de Ligue 1 du PSG. Le Classico perdu sur la pelouse de Marseille (1-0, 5e journée), sa défaite sur la pelouse du Parc des Princes contre Lyon (1-2, 30e journée) et ses succès contre Lille (3-0, 18e journée) et le Stade Brestois (1-0, 33e journée). Il avait aussi arbitré deux rencontres de Monaco, sa victoire contre Nantes (3-5, 10e journée) et sa défaite contre Lyon (1-3, 17e journée).