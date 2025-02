L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Monaco désigné

Après Le Mans ce soir, le PSG recevra l’AS Monaco pour le compte de la 21e journée de Ligue 1 vendredi soir (21h05, DAZN). L’arbitre de ce choc a été dévoilé.

De ce mois de février à la mi-mars, le PSG va enchaîner les matches tous les trois jours, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou en Ligue des champions. Ce mardi soir, le club de la capitale affronte Le Mans pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France. Dans trois jours, il recevra – au Parc des Princes – l’AS Monaco pour le choc de la 21e journée de Ligue 1. Après sa victoire en championnat (2-4, 18 décembre) et son succès lors du Trophée des champions (1-0), le PSG retrouvera pour la troisième et dernière fois de la saison l’équipe monégasque. Il tentera de faire le sans-faute devant ses supporters.

Il arbitra pour la deuxième fois de la saison le PSG

Une rencontre qui sera arbitrée par Monsieur Clément Turpin. L’homme en noir de 42 ans sera assisté par Nicolas Danos et Benjamin Pages. Marc Bollengier officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Bastien Dechepy et Yann Flament. Il arbitra pour la deuxième fois de la saison le PSG, après la victoire des Parisiens contre Brest le 14 septembre dernier pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1 (3-1). Il a aussi été au sifflet de deux matches de l’AS Monaco, sa victoire contre l’AS Saint-Etienne lors de la première journée (1-0) et sa défaite contre Marseille le 1er décembre dernier (2-1, 13e journée). En 24 matches arbitrés cette saison, Monsieur Turpin a distribué 75 cartons jaunes, un rouge et sifflé douze penaltys.