L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Nantes désigné 

Après sa défaite contre le Bayern Munich mardi soir, le PSG retrouve les terrains ce samedi soir avec la réception de Nantes. L’arbitre de la rencontre a été désigné.

En grande difficulté en Ligue des champions (trois défaites en cinq matches), le PSG montre un tout autre visage en Ligue 1, invaincu (10 victoires, deux nuls) et six points d’avance sur son dauphin, Monaco. Après le revers sur la pelouse du Bayern Munich mardi soir (1-0), le PSG va retrouver les terrains samedi soir (21 heures, DAZN) avec la réception – au Parc des Princes – du FC Nantes dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1. Les joueurs de Luis Enrique tenteront de renouer avec le succès afin de poursuivre leur très bon début de saison en championnat.

Il arbitra pour la deuxième fois de la saison le PSG et Nantes

Cette rencontre entre le PSG et les Canaris, seizième au classement, sera arbitrée par Monsieur Jérémy Stinat. L’homme en noir de 45 ans sera assisté par Christophe Mouysset et François Boudikian. Ahmed Taleb officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à François Letexier et Yann Flament. Cette saison, Monsieur Stinat a été au sifflet d’un match du PSG, la victoire contre Strasbourg (4-2) – au Parc des Princes – lors de la huitième journée de Ligue 1. Il a également arbitré une rencontre de Nantes, le match nul sur la pelouse de Toulouse (0-0) lors de la première journée. En sept rencontres arbitrées cette saison, il a distribué 33 cartons jaunes, aucun rouge direct et sifflé quatre penaltys.