L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Reims dévoilé

Demain soir, le PSG affronte Manchester City en Ligue des champions. Trois jours plus tard, il affrontera Reims en Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Cette semaine, le PSG va jouer deux matches au Parc des Princes. Le premier, demain soir (21 heures, Canal Plus) avec sa rencontre cruciale contre Manchester City en Ligue des champions. Le deuxième, contre le Stade de Reims, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1 samedi soir (21 heures, DAZN). Une rencontre contre les Rémois qui doit permettre aux Parisiens de conserver leur belle avance en tête du championnat. L’arbitre de ce match a été désigné. Il s’agit d’Hakim Ben El Hadj.

A voir aussi : Ligue 1 – La belle opération du week-end pour le PSG

Au sifflet pour un deuxième match du PSG cette saison

L’homme en noir de 46 ans sera assisté par Gwenaël Pasqualotti et Ludovic Reyes. Antoine Valnet officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Cyril Gringore et Maika Vanderstichel. Cette saison, Monsieur Ben El Hadj a été au sifflet d’un match du PSG, la victoire contre le Stade Rennais lors de la sixième journée de Ligue 1 (3-1, 27 septembre). Il a arbitré deux matches de Reims, le match nul contre Marseille (2-2) lors de la deuxième journée de Ligue 1 et la victoire contre Le Havre (0-3) lors de la onzième journée. En 12 matches arbitrés, Hakim Ben El Hadj a distribué 45 cartons jaunes, un carton rouge et sifflé cinq penaltys.