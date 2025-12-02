Marc Bollengier
L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Rennes désigné

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas2 décembre 2025

Samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG affronte Rennes dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Après sa défaite sur la pelouse de Monaco samedi dernier (1-0), le PSG retrouve la Ligue 1 samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Rennais dans le cadre de la quinzième journée. Devant leur public, les Parisiens voudront renouer avec le succès afin de possiblement reprendre la tête du championnat. Quelques jours avant ce choc, l’arbitre de la rencontre a été désigné

Il arbitra le PSG pour la première fois de la saison

Il s’agit de Monsieur Marc Bollengier. L’homme en noir de 33 ans sera assisté par Thomas Luczynski et Yannick Boutry. Geoffrey Kubler officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Willy Delajod et Christian Guillard. Monsieur Bollengier n’a pas arbitré le PSG cette saison. Il a en revanche été au sifflet de deux matches de Rennes, son nul contre Angers lors de la troisième journée de Ligue 1 (1-1) et sa défaite contre Nice (1-2), lors de la neuvième journée. En six matches arbitrés cette saison, il a distribué 27 cartons jaunes et un carton rouge. Il a également sifflé quatre pénaltys.

