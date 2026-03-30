Eric Wattellier

L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Toulouse désigné

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 mars 2026

Le PSG va retrouver les terrains cette semaine avec la réception de Toulouse lors de la 28e journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été dévoilé.

Après la trêve internationale, le PSG va retrouver les terrains vendredi soir (20h45, Ligue 1 +), avec la réception – au Parc des Princes – de Toulouse dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Quelques jours avant cette rencontre, l’arbitre qui officiera lors de ce match a été désigné. Il s’agit de Monsieur Eric Wattellier. L’homme en noir de 38 ans sera assisté par Cédric Favre et Florian Gonçalves.

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L’arbitre du match aller

Karim Abed officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Mathieu Vernice et Dominique Julien. Cette saison, Monsieur Wattellier a arbitré à deux reprises le PSG. Lors du match aller contre les Toulousains où Joao Neves avait brillé avec un triplé (3-6) et lors de sa victoire sur la pelouse de Strasbourg lors de la 20e journée de Ligue 1 (1-2, 1er février). Il a aussi été au sifflet de deux matches de Toulouse, sa large défaite contre le PSG donc, et son nul à Marseille (2-2, 14e journée). En 16 matches arbitrés cette saison, Eric Wattellier a distribué 47 jaunes, trois rouges directs et sifflé douze penaltys.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 mars 2026

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