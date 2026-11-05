L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Troyes désigné 

Après son écrasante victoire contre Villarreal mardi, le PSG va retrouver les terrains avec la réception de Troyes samedi (21h05, Ligue 1 +). L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Avant la trêve internationale, le PSG doit jouer un dernier match. Samedi soir, le PSG reçoit – au Parc des Princes – Troyes dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1. Après son récital sur la pelouse de Villarreal (0-6), le club de la capitale voudra bien terminer avant la trêve internationale face aux seizièmes du championnat pour conserver sa place de leader. Deux jours avant cette rencontre, l’arbitre de la rencontre a été désigné. Il s’agit de Monsieur Ruddy Buquet.

Il arbitra pour la première de la saison le PSG

L’homme en noir de 49 ans sera assisté par Gwenaël Pasqualotti et Valentin Evrard. Faouzi Benchabane officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Yohan Rouinsard et Nicolas Rainville. Cette saison, Ruddy Buquet n’a arbitré ni le PSG ni Troyes. La dernière fois qu’il a officié sur un match du PSG remonte au 6 mars dernier, lors de la défaite contre l’AS Monaco lors de la 25e journée de Ligue 1 (1-3). Il a été au sifflet de cinq rencontres depuis le début de l’exercice 2026-2027. Il a distribué 17 cartons jaunes et un carton rouge. Il a également sifflé deux penaltys.