L’arbitre de la rencontre entre Lens et le PSG désigné

Mercredi soir (21 heures, beIN SPORTS 1), le PSG se déplace à Lens pour le compte du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Leader de Ligue 1 avec six points d’avance sur Lens, le PSG se déplace chez son dauphin lensois mercredi soir en match en retard de la 29e journée. S’ils ne s’inclinent pas sur la pelouse du stade Bollaert, les Parisiens s’offriront officiellement le titre de champion de France, le quatorzième de leur histoire, le cinquième d’affilée. Deux jours avant ce choc, la LFP a dévoilé l’arbitre qui sera au sifflet.

Il arbitra le PSG pour la sixième fois de la saison

Il s’agit de Monsieur Benoît Bastien. L’homme en noir de de 43 ans sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Thomas Leonard officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Willy Delajod et Stéphane Bré. Cette saison, Monsieur Bastien a arbitré à cinq reprises le PSG en Ligue 1. Lors de ses succès contre Nantes lors de la première journée (0-1), Lyon (2-3, 12e journée) et le Paris FC (2-1, 17e journée), son nul à Lille (1-1, 7e journée) et sa défaite à Rennes (3-1, 22e journée). Il a aussi été au sifflet de deux matches de Lens. Sa victoire à Nantes (1-2, 15e journée) et sa défaite contre Marseille (3-1, 19e journée). En 28 matches arbitrés cette saison, Benoît Bastien a distribué 108 cartons jaunes et cinq cartons rouges. Il a aussi sifflé 16 penaltys.