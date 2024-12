L’arbitre de la rencontre entre Lens et le PSG désigné

Dimanche soir (21 heures, beIN Sports 1), le PSG jouera son dernier match de l’année 2024 contre Lens en 32e de Coupe de France. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Ce mercredi soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG se déplace sur la pelouse de Monaco pour le compte de la seizième journée de Ligue 1. Après cette rencontre, le club de la capitale jouera une dernière fois en 2024. Il se déplacera de nouveau, cette fois-ci à Lens, dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France. Quelques jours avant cette rencontre, l’arbitre de ce choc a été dévoilé.

A voir aussi : Monaco / PSG – les compositions probables selon la presse

Une première pour le PSG cette saison

Il s’agit de Thomas Léonard. L’homme en noir sera assisté par Julien Aube et Cédric Favre. William Toulliou officiera en tant que quatrième arbitre. Cette saison, Thomas Leonard n’a pas arbitré le PSG. Il a en revanche été au sifflet d’une rencontre de Lens, sa victoire contre Angers lors de la première journée de Ligue 1 le 18 août dernier (0-1). Pour retrouver trace d’un match du PSG arbitré par Thomas Léonard, il faut retourner au 19 août 2023 et la deuxième journée de Ligue 1 de la saison 2023-2024 et le match nul sur la pelouse de Toulouse (1-1). En huit matches arbitrés cette saison, Monsieur Léonard a distribué 30 cartons jaunes, un carton rouge et sifflé un penalty.