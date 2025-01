L’arbitre de la rencontre entre Lens et le PSG dévoilé

Ce soir, le PSG affronte Espaly en Coupe de France. Trois jours plus tard, il se déplacera à Lens en Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre contre les Lensois a été désigné.

Lors de la deuxième partie du mois de janvier, le PSG va enchaîner les matches tous les trois jours. Ce soir (21 heures, BeIN Sports 1), le club de la capitale se déplace à Clermont-Ferrand pour y défier Espaly (National 3) pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe de France. Trois jours plus tard, les Parisiens retrouveront le stade Bollaert dans le cadre de la dix-huitième journée de Ligue 1. Quelques semaines après leur qualification lors de la séance de tirs au but en 32e de finale de Coupe de France (1-1, 3 t.a.b à 4), les Parisiens tenteront de repartir avec la victoire du Nord pour maintenir leur belle avance en tête du championnat.

Il arbitra le PSG pour la troisième fois de la saison

Une rencontre entre Lens et le PSG qui sera arbitrée par Monsieur Jérémie Pignard. L’homme en noir de 37 ans sera assisté par Laurent Coniglio et Thomas Luczynski. Gaël Angoula officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Nicolas Rainville et Abdelatif Kherradji. Cette saison Monsieur Pignard a arbitré à deux reprises le PSG, lors du match nul sur la pelouse de Reims pour le compte de la cinquième journée le 21 septembre dernier (1-1) et celui d’Auxerre (0-0, 14e journée, 6 décembre). Il a également été au sifflet d’une rencontre de Lens, sa victoire contre Brest lors de la deuxième journée de ligue 1 (2-0, 25 août). En quinze matches arbitrés cette saison, Jérémie Pignard a distribué 61 cartons jaunes, un carton rouge direct et sifflé six penaltys.