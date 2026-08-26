L’arbitre de la rencontre entre Lille et le PSG désigné

Après son match nul contre Rennes (2-2), le PSG retrouve la Ligue 1 vendredi soir (20h45, Ligue 1 +) avec le déplacement à Lille. L’arbitre de ce choc a été désigné.

Le PSG retrouve la Ligue 1 vendredi soir en ouverture de la deuxième journée. Après avoir concédé le nul sur la pelouse de Rennes après avoir été mené de deux buts (2-2), le club de la capitale voudra s’offrir sa première victoire de la saison en championnat sur la pelouse de Lille. De leur côté, les Lillois, vainqueurs de leur première rencontre contre Angers (0-2), voudront bien commencer leur saison devant leurs supporters. Un match qui promet. Deux jours avant cette rencontre, l’arbitre qui sera au sifflet a été désigné. Il s’agit de Monsieur Éric Wattellier.

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Il arbitra pour la première fois de la saison en Ligue 1

L’homme en noir de 38 ans sera assisté par Nicolas Danos et Cyril Mugnier. Guillaume Paradis officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Alexandre Castro et Bruno Coué. Il arbitra pour la première fois de la saison les deux équipes. Lors de l’exercice 2025-2026, il avait été au sifflet de trois matches du PSG. Ses victoires contre Toulouse à l’aller (3-6, troisième journée) et au retour (3-1, 28e journée) et à Strasbourg (1-2, 20e journée). Il avait aussi arbitré un match de Lille, sa lourde défaite dans le derby du Nord contre Lens lors de la cinquième journée (3-0). En 21 matches arbitrés la saison dernière, il avait distribué 66 cartons jaunes, trois cartons rouges et avait accordé quatorze penaltys. En ce début d’exercice 2026-2027, Monsieur Wattellier a arbitré trois matches. Il a distribué neuf cartons jaunes et un carton rouge.