L’arbitre de la rencontre entre Lyon et le PSG dévoilé

Après son match contre Brest ce mercredi soir, le PSG se déplacera à Lyon pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Depuis le début de l’année 2025, le PSG enchaîne les matches tous les trois jours. Ce mercredi soir, le club de la capitale accueille Brest – au Parc des Princes – pour le compte du barrage retour de la Ligue des champions. Quatre jours plus tard, les Parisiens se déplacent à Lyon pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Une rencontre qui sera arbitrée par Monsieur Eric Wattelier.

Il arbitra pour la première fois de la saison le PSG

L’homme en noir sera assisté par Steven Torregrossa et Gwenaël Pasqualotti. Abdelatif Kherradji officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Hamid Guenaoui et Ludovic Rémy. Monsieur Wattelier n’a pas arbitré le PSG cette saison. Il a en revanche été au sifflet d’un match de Lyon, sa défaite contre Brest le 11 janvier dernier (2-1, 17e journée). En 16 matches arbitrés cette saison, Eric Wattelier a distribué 56 cartons jaunes, cinq cartons rouges et sifflé trois penaltys.