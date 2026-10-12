L’arbitre de la rencontre entre Manchester City et le PSG dévoilé

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à City pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. L’arbitre de ce choc a été dévoilé.

Après sa large victoire contre le Slovan Bratislava le 9 septembre dernier (6-1), le PSG retrouve la Ligue des champions mercredi soir avec le déplacement à Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de phase de ligue. Les Parisiens voudront s’imposer sur la pelouse de l’Etihad Stadium, stade dans lequel il ne s’est pas encore imposé (trois défaites, un nul), pour préparer au mieux son autre choc contre le FC Barcelone, le 20 octobre. Deux jours avant ce choc, l’UEFA a désigné l’arbitre de la rencontre.

Il arbitra le PSG pour la première fois

Il s’agit de Monsieur Sven Jablonski. L’arbitre allemand de 36 ans sera assisté par Eduard Beitinger et Christian Dietz. Tobias Reichel officiera en tant que quatrième arbitre alors que la VAR a été confiée à Bastian Dankert et Sören Storks. Monsieur Jablonski est un jeune arbitre, qui a été au sifflet de 19 matches de Ligue des champions. Il n’a pas encore arbitré le PSG alors qu’il a officié lors d’un match de Manchester City, sa défaite contre Bodo/Glimt (3-1), lors de la phase de ligue de la Ligue des champions 2025-2026. En six rencontres arbitrées cette saison Sven Jablonski a distribué onze cartons jaunes.