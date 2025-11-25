L’arbitre de la rencontre entre Monaco et le PSG dévoilé

Trois jours après son match contre Tottenham, le PSG se déplacera à Monaco dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. L’arbitre de ce choc a été désigné.

Le PSG va avoir deux chocs cette semaine. Demain soir (21 heures, Canal Plus), il affronte – au Parc des Princes – Tottenham dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Trois jours plus tard, il se déplacera à Monaco pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 (17 heures, Ligue 1 +, beIN SPORTS 1). Cette rencontre entre le leader et le huitième du championnat sera arbitrée par Monsieur Clément Turpin.

Il arbitra le PSG pour la deuxième fois de la saison

L’homme en noir de 43 ans sera assisté par Nicolas Danos et Benjamin Pages. Ruddy Buquet officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Jérémie Pignard et Gaël Angoula. Monsieur Turpin arbitra pour la deuxième fois de la saison le PSG, après le match nul spectaculaire contre Strasbourg lors de la huitième journée de Ligue 1 (3-3). Ce sera la première fois qu’il sera au sifflet d’une rencontre de Monaco cette saison. En douze matches cette saison, Clément Turpin a distribué 44 cartons jaunes et un carton rouge. Il a également sifflé cinq pénaltys.