L’arbitre de la rencontre entre Monaco et le PSG dévoilé

Le PSG entame son marathon de chocs tous les trois jours ce mercredi soir (21h10, France 3, BeIN Sports 1) avec le huitièmes de finale de la Coupe de France. Il enchainera ensuite avec un nouveau déplacement à Monaco dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été dévoilé.

Les prochaines semaines vont être décisives pour la suite de la saison du PSG. Ce soir, les Parisiens tenteront de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France face à Marseille. Trois jours plus tard, le club de la capitale jouera à Monaco pour tenter de conforter son avance de huit points en tête de la Ligue 1. Le 14 février, place au huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich au Parc des Princes. Pour la rencontre de championnat contre les Monégasques, l’arbitre a été désigné. Il s’agit de Clément Turpin.

Quatrième fois au sifflet d’un match du PSG cette saison

Il sera assisté par Nicolas Danos et Benjamin Pages. Antoine Valnet officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Willy Delajod et Yohann Rouinsard. L’homme en noir de 40 ans a été au sifflet de trois matches du PSG cette saison. La large victoire sur la pelouse de Lille (3e journée, 1-7), le succès lors du Classico (11e journée, 1-0) et lors de la victoire post Coupe du monde contre Strasbourg (16e journée, 2-1). Il a aussi arbitré une fois Monaco, lors de sa victoire contre Lyon lors de la 7e journée de Ligue 1 (2-1). En 11 matches de championnat cette saison, il a adressé 28 cartons jaunes, 2 rouges et sifflé un penalty.