L’arbitre de la rencontre entre Nice et le PSG désigné

Dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse de Nice pour le compte de la septième journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été dévoilé.

Après sa défaite sur la pelouse de l’Emirates Stadium contre Arsenal (2-0) pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG va retrouver les terrains dimanche soir avec le déplacement à Nice pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Avec cinq victoires et un nul en six rencontres, le club de la capitale voudra poursuivre son bon début de saison en championnat afin de conserver la tête.

A voir aussi : Ligue 1 – Le PSG partage toujours la tête avec Monaco

Une première cette saison

Cette rencontre contre les Niçois sera arbitrée par Monsieur Jérôme Brisard. L’homme en noir de 38 ans sera assisté par Alexis Auger et Phillipe Jeanne. Abdelatif Kherradji officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Eric Wattelier et Christian Guillard. Monsieur Brisard n’a arbitré ni le PSG ni Nice cette saison. En trois matches arbitrés cette saison, il a distribué 17 cartons jaunes et sifflé un penalty. La saison dernière, il avait arbitré quatre fois le PSG pour quatre victoires.