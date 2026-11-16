L’arbitre de la rencontre entre Nice et le PSG désigné

Le PSG va retrouver les terrains samedi après-midi (17h15, Ligue 1 +) avec le déplacement à Nice dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Deux semaines après sa victoire contre Troyes sur la pelouse du Parc des Princes (1-0), le PSG va retrouver les terrains avec le déplacement à Nice dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1 samedi après-midi. Quelques jours avant cette rencontre entre le leader et le sixième, l’arbitre qui officiera sur la pelouse de l’Allianz Riviera a été désigné. Il s’agit de Monsieur Jérôme Brisard.

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Il arbitra le PSG pour la troisième fois de la saison

L’homme en noir de 40 ans sera assisté par Aurélien Berthomieu et Julien Haulbert. Ruddy Buquet officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Clément Turpin et Yan Flament. Cette saison, Monsieur Brisard a arbitré à deux reprises le PSG. Lors de sa défaite contre Monaco (1-2) lors de la troisième journée de Ligue 1 et sa victoire contre Lyon le 26 octobre dernier lors de la huitième journée (2-0). Il arbitra pour la première fois de la saison l’OGC Nice. Cette saison, il a été au sifflet de dix rencontres. Il a distribué 43 cartons jaunes et sifflé un penalty.