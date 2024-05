L’arbitre de la rencontre entre Nice et le PSG dévoilé

Il reste deux matches au PSG en Ligue 1 cette saison. Mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG joue son match en retard de la 32e journée contre Nice. L’arbitre de la rencontre a été dévoilé.

Champion de France, le PSG doit encore jouer trois matches avant de mettre fin à sa saison 2023-2024. Demain soir, le club de la capitale joue son match en retard de la 32e journée de Ligue 1 sur la pelouse de l’OGC Nice. Cette rencontre, qui devait se jouer entre les deux demi-finales de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, avait été décalée par la LFP. Il restera ensuite la dernière journée de championnat sur la pelouse de Metz dimanche soir avant de jouer la finale de Coupe de France contre Lyon à Lille le 25 mai prochain.

A voir aussi : Gonçalo Ramos : « Je savais que j’arrivais dans un grand club, mais je ne pensais pas qu’il serait aussi grand »

Il arbitra le PSG pour la sixième fois de la saison

Pour la rencontre entre Nice et le PSG, l’arbitre a été désigné. Il s’agit de Ruddy Buquet. Il sera assisté par Julien Pacelli et Alexis Auger. Gaël Angoula officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Eric Wattelier et Mehdi Mokthari. Cette saison, l’homme en noir de 47 ans a été au sifflet de cinq rencontres du PSG. Lors des victoires en Ligue 1 contre Montpellier (3-0, 11e journée), Metz (3-1, 20 décembre), Strasbourg (1-2, 2 février) et le match nul sur la pelouse de Monaco (0-0, 1er mars). Il était aussi l’arbitre de la demi-finale de Coupe de France contre Rennes (1-0, 3 avril). Monsieur Buquet a aussi arbitré trois fois Nice cette saison, pour une victoire, contre Marseille, et deux défaites (Nantes et Montpellier). En 26 matches toutes compétitions confondues, il a distribué 89 cartons jaunes, sept cartons rouges et a sifflé neuf penaltys.