L’arbitre de la rencontre entre Reims et le PSG désigné

Trois jours après son entrée en lice en Ligue des champions contre Girona, le PSG va retrouver la Ligue 1 et un déplacement à Reims. L’arbitre de cette rencontre a été dévoilé.

Le PSG entame sa première semaine à deux matches cette semaine avec la réception – au Parc des Princes – de Girona pour son entrée en lice en Ligue des champions demain soir (21 heures, Canal Plus) puis le déplacement à Reims pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1 samedi soir (21 heures, DAZN). Une rencontre contre les Rémois qui sera arbitrée par Monsieur Jérémie Pignard.

Il n’a plus arbitré le PSG depuis la saison 2022-2023

Ce dernier sera assisté par Laurent Coniglio et Thomas Luczynski. Olivier Thual officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Hamid Guenaoui et Christian Guillard. Cette saison, Monsieur Pignard n’a pas arbitré de rencontre du PSG ou du Stade de Reims. En quatre matches arbitrés lors de cet exercice 2024-2025, il a distribué 17 cartons jaunes, un rouge et sifflé un penalty. Pour le voir au sifflet d’un match du PSG, il faut remonter à la saison 2022-2023 et une victoire sur la pelouse de Nice (0-2) lors de la 30e journée de Ligue 1 (8 avril 2023). Il a arbitré une rencontre du Stade de Reims la saison dernière, lors de la 19e journée contre Nantes (0-0, 19 janvier 2024).