L’arbitre de la rencontre entre Rennes et le PSG désigné

Après sa retentissante victoire lors du Classico contre Marseille (5-0), le PSG retrouve la Ligue 1 vendredi soir avec un déplacement à Rennes. L’arbitre de ce match a été désigné.

Moins d’une semaine après son écrasante victoire sur Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1 (5-0), le PSG retrouve les terrains et le championnat de France avec un déplacement à Rennes en ouverture de la 22e journée vendredi soir (19 heures, Ligue 1 +). Face aux Rennais, les Parisiens tenteront d’enchaîner un huitième succès de suite en Ligue 1 et de prendre provisoirement cinq points d’avance sur Lens, qui affronte le Paris FC samedi soir. Quelques jours avant ce déplacement en Bretagne, l’arbitre de la rencontre a été désigné.

Il arbitra pour la cinquième fois le PSG

Il s’agit de Monsieur Benoit Bastien. L’homme en noir de 42 ans sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Jérémy Stinat officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Wilfried Bien et Yann Flament. Cette saison, Monsieur Bastien a été au sifflet de quatre matches du PSG. Ses victoires contre Nantes lors de la première journée (0-1), Lyon (2-3, 12e journée) et contre le Paris FC (2-1, 17e journée) et son nul sur la pelouse de Lille lors de la septième journée (1-1). Il n’a en revanche pas arbitré de rencontre du Stade Rennais. En 18 rencontres arbitrées cette saison, Benoit Bastien a distribué 72 cartons jaunes et trois rouges directs. Il a également sifflé onze penaltys.