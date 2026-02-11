Benoit Bastien

L’arbitre de la rencontre entre Rennes et le PSG désigné

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 février 2026

Après sa retentissante victoire lors du Classico contre Marseille (5-0), le PSG retrouve la Ligue 1 vendredi soir avec un déplacement à Rennes. L’arbitre de ce match a été désigné.

Moins d’une semaine après son écrasante victoire sur Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1 (5-0), le PSG retrouve les terrains et le championnat de France avec un déplacement à Rennes en ouverture de la 22e journée vendredi soir (19 heures, Ligue 1 +). Face aux Rennais, les Parisiens tenteront d’enchaîner un huitième succès de suite en Ligue 1 et de prendre provisoirement cinq points d’avance sur Lens, qui affronte le Paris FC samedi soir. Quelques jours avant ce déplacement en Bretagne, l’arbitre de la rencontre a été désigné. 

A lire aussi : Le programme de la semaine du PSG

Le programme de la semaine du PSG
canalsupporters.com

Il arbitra pour la cinquième fois le PSG

Il s’agit de Monsieur Benoit Bastien. L’homme en noir de 42 ans sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Jérémy Stinat officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Wilfried Bien et Yann Flament. Cette saison, Monsieur Bastien a été au sifflet de quatre matches du PSG. Ses victoires contre Nantes lors de la première journée (0-1), Lyon (2-3, 12e journée) et contre le Paris FC (2-1, 17e journée) et son nul sur la pelouse de Lille lors de la septième journée (1-1). Il n’a en revanche pas arbitré de rencontre du Stade Rennais. En 18 rencontres arbitrées cette saison, Benoit Bastien a distribué 72 cartons jaunes et trois rouges directs. Il a également sifflé onze penaltys. 

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 février 2026

Articles similaires

Rennes PSG

Un entraîneur intérimaire pour Rennes contre le PSG ?

11 février 2026
PSG OM

PSG / Marseille – Quand le Classico traverse les frontières

11 février 2026
Parc des Princes

Le PSG reste concentré sur son projet d’étude de grand stade

11 février 2026
PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

10 février 2026
Bouton retour en haut de la page