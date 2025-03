L’arbitre de la rencontre entre Rennes et le PSG désigné

Le PSG doit encore jouer quatre matches avant la trêve internationale. Après Liverpool demain, le club de la capitale se déplacera à Rennes. L’arbitre de la rencontre a été désigné.

Le PSG arrive bientôt à la fin de son marathon de matches tous les trois jours. Avant la première trêve internationale de l’année 2025, le club de la capitale doit jouer quatre matches. La double confrontation contre Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des champions et les matches de Ligue 1 contre Rennes et Marseille. Après la première manche contre les Reds, le PSG va se déplacer à Rennes (samedi, 17 heures, beIN Sports 1) pour le compte de la 25e journée du championnat. L’arbitre de cette rencontre a été dévoilé.

Une première pour un match du PSG

Il s’agit de Monsieur Mathieu Vernice. Il sera assisté par Florian Gonçalves et Julien Garrigues. Alexandre Perreau Niel officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Eric Wattelier et Cyril Gringore. Cette saison, l’homme en noir de 31 ans n’a pas arbitré le PSG. Il était en revanche au sifflet de trois matches du Stade Rennais. Ses défaites contre Reims lors de la troisième journée de Ligue 1 (2-1) et Lille (1-0, 12e journée) et sa victoire contre Saint-Etienne (0-2, 21e journée). En 13 matches arbitrés lors de cet exercice 2024-2025, Monsieur Vernice a distribué 62 cartons jaunes, un rouge et sifflé deux penaltys.