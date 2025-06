L’arbitre de la rencontre entre Seattle et le PSG désigné

Lundi soir (21 heures, DAZN), le PSG tentera d’aller chercher sa qualification en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs contre Seattle. L’arbitre de cette rencontre a été dévoilé.

Deuxième de son groupe à la Coupe du monde des clubs après sa défaite contre Botafogo (0-1), le PSG devra aller chercher sa qualification pour les huitièmes de finale de la compétition sur le terrain de Seattle, dernier du groupe avec deux défaites, lundi soir. Cette rencontre sera arbitrée par Monsieur Cristián Marcelo Garay Reyes.

Un arbitre chilien

L’arbitre chilien de 36 ans n’a évidemment jamais arbitré le PSG. Il a été au sifflet d’un match de la Coupe du monde des clubs, la victoire de l’Inter Miami sur le FC Porto (2-1) le 19 juin dernier. Cette saison, il a arbitré 17 rencontres (championnat chilien, coupe du Chili, Copa Libertadores, Copa Sudaméricana et Coupe du monde des clubs) et a distribué 64 cartons jaunes et deux cartons rouges. Il a également sifflé huit penaltys.