L’arbitre de la rencontre entre Strasbourg et le PSG désigné

Demain après-midi (17h15, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Strasbourg dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain après-midi avec le déplacement à Strasbourg dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Contre les Strasbourgeois, les Parisiens voudront s’offrir une quatrième victoire de suite en championnat afin de se rapprocher de la tête de la Ligue 1. Cette rencontre entre Strasbourg et le PSG sera arbitrée par Monsieur Willy Delajod. L’homme en noir de 34 ans sera assisté par Erwan Finjean et Valentin Evrard.

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Il arbitra le PSG pour la deuxième fois de la saison

Guillaume Paradis officiera comme quatrième arbitre alors que la VAR a été confiée à Mathieu Vernice et Hamid Guenaoui. Monsieur Delajod arbitra pour la deuxième fois de la saison un match du PSG. Il avait été au sifflet de sa première victoire de la saison en Ligue 1, son déplacement à Brest (0-1) lors de la quatrième journée. Il n’a, en revanche, pas officié lors d’une rencontre de Strasbourg cette saison. En huit rencontres arbitrées cette saison, Monsieur Delajod a distribué 25 cartons jaunes.