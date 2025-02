L’arbitre de la rencontre entre Toulouse et le PSG désigné

Samedi soir (21h05, DAZN), le PSG retrouve les terrains avec le déplacement à Toulouse pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Entre ses deux matches de barrage de Ligue des champions contre Brest, le PSG se déplace à Toulouse pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 samedi soir. Après s’être brillamment imposé contre les Brestois mardi (0-3), le club de la capitale voudra poursuivre sur sa très bonne dynamique de ces dernières semaines face au TFC. Une rencontre qui sera arbitrée par Monsieur Willy Delajod.

L’arbitre du Trophée des champions

L’homme en noir de 32 ans sera assisté par Erwan Finjean et Philippe Jeanne. Jérémy Stinat officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Mathieu Vernice et Wilfried Bien. Monsieur Delajod a été au sifflet d’un match du PSG à trois reprises cette saison. Lors des victoires en Ligue 1 contre Le Havre (1-4, première journée) et contre le RC Lens (1-0, 10e journée) mais également lors du Trophée des champions remporté contre l’AS Monaco (1-0). Il a aussi arbitré à une reprise Toulouse, lors de son nul contre Angers (1-1, 8e journée). En 20 rencontres arbitrées cette saison, Willy Delajod a distribué 83 cartons jaunes, six rouges et sifflé sept penaltys.