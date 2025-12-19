L’arbitre de la rencontre Vendée Fontenay Foot / PSG connu

Demain soir (21 heures, beIN SPORTS 1), le PSG affronte Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France. L’arbitre de cette rencontre a été dévoilé.

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG affronte demain soir Vendée Fontenay Foot, club de National 3. Cette rencontre se déroulera au stade de la Beaujoire, habituellement occupé par le FC Nantes. Pour son dernier match de l’année 2025, le club de la capitale voudra écarter le club vendéen afin de poursuivre sa quête d’une troisième Coupe de France consécutive. Cette rencontre entre le PSG et Vendée Fontenay Foot sera arbitrée par Monsieur Jérémy Stinat.

A lire aussi : PSG : Willian Pacho libéré par Luis Enrique avant l’entrée en lice en Coupe de France

Il arbitra le PSG pour la première fois de la saison

L’homme en noir de 47 ans sera assisté par Christophe Mouysset et Sébastien Lemaire. Jordane Lomi officiera en tant que quatrième arbitre. Lors de ces 32es de finale, il n’y a pas de VAR. Cette saison, Monsieur Stinat n’a pas arbitré le PSG. En neuf rencontres arbitrées lors de cet exercice 2025-2026 (sept en Ligue 1, deux en Ligue 2), il a distribué 38 cartons jaunes et quatre cartons rouges. Il a également sifflé deux pénaltys.