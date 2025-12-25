L’arbitre du derby francilien entre le PSG et le PFC désigné

Le PSG profite actuellement de vacances bien méritées. Il retrouvera le terrain le 4 janvier prochain contre le Paris FC. L’arbitre du premier derby francilien de la saison est dévoilé.

Le PSG retrouvera les terrains avec la réception – au Parc des Princes – du Paris FC dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Pour le premier derby parisien de la saison, qui se déroulera quelques jours avant le deuxième, en seizièmes de finale de Coupe de France, toujours au Parc des Princes, l’arbitre a été désigné. Il s’agit de Monsieur Benoît Bastien. L’homme en noir de 42 ans sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu.

A lire aussi : CdF : Pourquoi le derby PSG – Paris FC en 16e se jouera-t-il un lundi ?

Il arbitra le PSG pour la quatrième fois cette saison

Karim Abed officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Stéphanie Frappart et Bruno Coué. Cette saison, Monsieur Benoît Bastien a arbitré à trois reprises le PSG. Lors de ses victoires contre Nantes lors de la première journée (0-1) et Lyon (2-3, 12e journée) et son nul sur la pelouse de Lille (1-1, 7e journée). Ce sera la première fois qu’il sera au sifflet d’un match du Paris FC. En 14 matches arbitrés cette saison, Monsieur Bastien a distribué 59 cartons jaunes et trois cartons rouges. Il a également sifflé neuf penaltys.