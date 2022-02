L’arbitre du huitième de finale aller PSG / Real connu

Dans deux jours, le PSG reçoit le Real Madrid dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Un choc entre les leaders de la Ligue 1 et de la Liga attendu par tous les amoureux du football. Une rencontre qui sera arbitrée par Daniele Orsato. L’arbitre italien sera assisté par Ciro Carbone et Alessandro Giallatini. Daniele Chiffi officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Massimiliano Irratti et Marco Di Bello.

Monsieur Orsato a arbitré cinq fois le PSG en Ligue des Champions. Cette saison, il était au sifflet lors de la défaite sur la pelouse de Manchester City (1-2). Il a aussi arbitré les Rouge & Bleu lors du quart de finale retour contre le Bayern Munich la saison dernière (0-1), mais également lors de la finale perdue en 2020. Enfin, il a arbitré lors des victoires contre Manchester United en phase de poules (1-3) lors de la saison 2020-2021 et lors du huitième de finale aller (2-0) du 12 février 2019. Il a aussi arbitré quatre fois le Real, pour deux victoires et deux défaites. En quatre match de C1 cette saison, Daniele Orsato a distribué 22 cartons jaunes et un rouge.