L’arbitre du huitièmes de finale retour entre Liverpool et le PSG dévoilé

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Anfield pour tenter de se qualifier en quart de finale de la Ligue des champions contre Liverpool. L’arbitre de la rencontre a été désigné. Un bon souvenir pour les Parisiens.

Battu d’un petit but à l’aller (0-1), le PSG se déplace sur la pelouse d’Anfield mardi soir pour renverser la situation et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Après avoir totalement dominé les Reds au Parc des Princes, les Parisiens voudront réaliser la même performance en Angleterre, mais cette fois-ci avec l’efficacité. Deux jours avant ce match crucial de la saison parisienne, l’UEFA a dévoilé l’arbitre de la rencontre. Et c’est un bon souvenir pour les joueurs du PSG en phase à élimination directe.

A voir aussi : LdC : Les prédictions d’Opta avant le match retour entre le PSG et Liverpool

Il arbitra pour la cinquième fois le PSG

En effet, il s’agit du Roumain István Kovács, qui était au sifflet lors de la victoire sur la pelouse du FC Barcelone (1-4) la saison dernière qui avait permis au PSG de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. L’homme en noir sera assisté par Mihai Marica et Ferencz Tunyogi. Horațiu Feșnic officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Bastian Dankert et Tomasz Kwiatkowski. Outre le match contre les Barcelonais, Monsieur Kovács avait arbitré le PSG à trois reprises en Ligue des champions, lors la large victoire contre Galatasaray (5-0) lors de la phase de poules de la saison 2019-2020, lors de la défaite sur la pelouse de Newcastle en phase de poules (4-1) la saison dernière et le revers sur la pelouse du Bayern Munich (1-0) en phase de ligue cette saison. En 27 matches arbitrés lors de cet exercice 2024-2025, il a distribué 94 cartons jaunes, un carton rouge et sifflé sept penaltys.