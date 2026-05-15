Guillaume Paradis

L’arbitre du match entre le PSG et le Paris FC désigné

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas15 mai 2026

Dimanche soir (21 heures, Ligue 1 + 3), le PSG affronte le Paris FC lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1. L’arbitre du derby parisien a été désigné.

La saison 2025-2026 de Ligue 1 va se clôturer dimanche soir avec la 34e et dernière journée. Pour sa dernière rencontre en championnat, le PSG va faire un très court déplacement au Stade Jean-Bouin pour y affronter le Paris FC. Deux jours avant ce troisième derby parisien de la saison, la LFP a dévoilé l’arbitre qui officiera lors de PFC / PSG. Il s’agit de Monsieur Guillaume Paradis. L’homme en noir de 32 ans sera assisté par Ludovic Reyes et Nicolas Durand.

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Il arbitra le PSG pour la première fois de sa carrière

Azzédine Souifi officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Yohann Rouinsard et Ludovic Remy. Monsieur Paradis arbitra pour la première fois de sa carrière un match du PSG. Il a déjà été au sifflet d’une rencontre du Paris FC cette saison, sa défaite contre le Stade Rennais (0-1) lors de la douzième journée de Ligue 1 (7 novembre 2025). En 21 matches arbitrés cette saison, Guillaume Paradis a distribué 85 cartons jaunes et deux cartons rouges. Il a aussi sifflé quatre penaltys. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas15 mai 2026

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